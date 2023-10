Massarosa L’ex presidente Marlia:: "Sulla scuola la giunta è nel caos"

L’ex presidente del consiglio comunale Claudio Marlia ’bacchetta’ la giunta sui servizio scolastici. "A due anni dall’insediamento dell’amministrazione, è facile constatare il completo fallimento in un settore strategico che avevano issato come loro vessillo – scrive –; quando va bene siamo fermi; più frequentemente abbiamo conferma di quanto questi amministratori sappiano sfoggiare l’unica capacità di creare voragini nei conti dell’ente. Parlando di scuola, oltre a “bruciare” due assessori in neanche due anni, si sono resi ridicoli, prima inventando che il servizio scuolabus non ripartiva per mancanza di autisti, adesso sbandierano la riapertura: soltanto due scuolabus, con un fabbisogno di almeno tre volte tanto, in più riesumando un bus dell’anteguerra, privo di dispositivi di sicurezza, che dovrebbero costituire la priorità. Caos mensa: a differenza degli altri Comuni della Versilia, è fermo e non si prospetta un imminente inizio. E per la scuola di Quiesa ad oggi, non esiste una previsione certa della data di apertura".