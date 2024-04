Massarosa Lavori sulle frane. Morelli (Lega): "Serve trasparenza"

"Manca la perizia giustificativa dei lavori relativi alla cifra stanziata per la frana in via Pietra a Padule". A darne notizia è il capogruppo della Lega in consiglio comunale Nicola Morelli. "Crediamo sia il minimo avere compiutezza e trasparenza sui 70mila euro – spiegano Morelli e il collega del Carroccio Cima – legittimando un debito fuori bilancio a carico dell’ente, senza le dovute informazioni. Questa amministrazione, invece, ha agito in maniera strumentale, negando il nostro desiderio di conoscenza e chiarezza sui fatti, sorvolando sulla questione. Non si capisce perché, a fronte della normativa vigente, a Massarosa viga la regola inversa. Sta di fatto che la perizia giustificativa dei lavori in somma urgenza per la via Pietra a Padule nella frazione di Massaciuccoli non c’è, non è stata messa a disposizione dei consiglieri. Come opposizione abbiamo protocollato anche una interrogazione a riguardo, in attesa di riscontro rassicurante che ci illustri in modo dettagliato le voci di spesa che hanno portato il costo della frana tra via del Sasso e via Pietra a Padule a 70mila euro".