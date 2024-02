Massarosa Lavori sulle arginature: "A che punto sono le operazioni?"

"A che punto sono i lavori di ristrutturazione del fosso Farabola?". La minoranza consiliare in seno al Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha presentato un’interrogazione al presidente Ismaele Ridolfi e al segretario generale per far luce sullo "stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione di tratti delle arginature del Massaciuccoli e del fosso Farabola, finanziati nel 2023 dal commissario di governo", scrivono i consiglieri Fortunato Angelini, Pietro Casali e Giampaolo Bertola. "Nel maggio del 2023, il commissario di governo ha erogato al Consorzio finanziamenti per ristrutturare due opere idrauliche importanti – spiegano –: ripristino e regolamentazione di tratti di arginature del lago di Massaciuccoli e del fosso Farabola, ricadenti nei comuni di Massarosa e Viareggio, per circa due milioni e mezzo di euro. A distanza di nove mesi dall’erogazione del finanziamento – concludono – siamo a chiedere lo stato dell’arte e il cronoprogramma dei lavori per la messa in sicurezza delle due opere idrauliche oggetto dell’interrogazione".