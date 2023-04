Massarosa Lavori sulla Sarzanese Cantiere aperto fino a mercoledì

Sono partiti iieri i lavori di ripristino della frana sulla via Sarzanese, a Piano del Quercione, che sta causando grossi problemi alla viabilità. La fine dell’intervento è prevista per mercoledì prossimo. Il Comune, nonostante non sia opera di sua competenza, sosterrà le spese in questa fase riservandosi di esercitare il diritto di rivalsa. L’amministrazione comunale, data la situazione, è riuscita a far anticipare l’inizio lavori per non prolungare ulteriormente i disagi. L’ente di piazza Taddei ha comunicato ad Anas la decisione di prendere il comando delle operazioni in attesa che quest’ultima si occupi dell’intervento definitivo, concordandolo con i vari gestori dei sottoservizi interessati pure essi della problematica. È stato anche richiesto il posizionamento di apposita segnaletica sia nella zona della rotonda di via di Montramito, sia dalla parte di Lucca prima del monte Quiesa, per avvisare gli automobilisti non residenti dei possibili rallentamenti e invitarli ad utilizzare viabilità alternativa. Continua, in ogni caso, il monitoraggio da parte della municipale.