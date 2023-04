Massarosa Lavori in collina "Ritardi dovuti a motivi tecnici"

Via libera ai lavori di ripristino del manto stradale e all’asfaltatura in via delle Sezioni, sulla Collina. Il cantiere segue l’intervento per la sostituzione della rete idrica e la realizzazione della fognatura a Bargecchia, Corsanico e Mommio Castello. I lavori partiranno giovedì 13 aprile e dureranno circa due settimane: per consentirne lo svolgimento, sarà istituito il senso unico alternato con la presenza di movieri. Intanto, il Comune sta sondando le disponibilità di bilancio per affidare il rifacimento dei tratti di carreggiata più compromessi, ma non legati ai lavori di ripristino di Gaia, in modo da poter intervenire in modo organico. "Comprendiamo i disagi dei cittadini della Collina – commenta il vicesindaco Damasco Rosi – ma si sono dovuti rispettare dei tempi tecnici legati all’assestamento delle tracce, e sono state necessarie variazioni in corso d’opera per il rialzo dei prezzi dei materiali".