Massarosa Lavori alla rete idrica, scattano le modifiche alla viabilità

A seguito dell’intervento che Gaia porta avanti nella zona collinare per la posa delle tubazioni della rete fognaria e la sostituzione dell’acquedotto, si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità nelle frazioni di Bargecchia, Corsanico, Mommio Castello parallelamente all’avanzamento del cantiere. I provvedimenti entreranno in vigore martedì: chiusura totale di via delle Sezioni in corrispondenza di via del Giannaccio. A partire da martedì e fino a giovedì compresi, dalle 7 alle 18, per salire ci sarà senso unico su via del Colle, via del Campo Sportivo e via di Vitiano. Istituito il divieto di sosta sulla via di Vitiano e via di Casesi. Per scendere percorrere via del Castellare e via del Simonini, quest’ultima strada sarà a senso unico a scendere nel tratto compreso tra via delle Sezioni e via del Castellare. Istituito divieto di sosta anche su via del Lavatoio e la via del Palagio sarà con senso unico a scendere. Viene posizionata apposita segnaletica in doppia lingua che indica la viabilità alternativa, per comunicare al meglio anche ai turisti i cambiamenti in essere.