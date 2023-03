Massarosa L’accusa di Coluccini "Assessori in divieto di sosta"

Il consiglio comunale di lunedì sera ha avuto un antipasto ‘piccante’: l’ex sindaco Alberto Coluccini, prima di prender posto in assise, ha redarguito pubblicamente "alcuni amministratori", rei di aver parcheggiato di fronte al municipio in divieto di sosta. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha fotografato le macchine allineate di fronte al Comune. "Non è proprio un bell’esempio il parcheggio selvaggio in divieto di sosta di alcuni amministratori del comune di Massarosa – il commento del consigliere d’opposizione –, anche se ormai è routine. L’ho fatto notare nelle comunicazioni all’inizio del consiglio, ma nessuno se ne è vergognato, a quanto pare". Non solo: stando a quanto riporta lo stesso Coluccini, la sindaca Simona Barsotti gli avrebbe chiesto di non divulgare la foto. "Il tagliando di autorizzazione all’accesso e parcheggio negli appositi spazi – ricorda l’ex sindaco – non autorizza a parcheggiare in divieto di sosta".