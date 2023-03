Massarosa La replica a Coluccini "Le auto autorizzate a stare lì"

"Una polemica inutile e infondata". La sindaca Simona Barsotti risponde al consigliere di Fdi Alberto Coluccini, che aveva accusato alcuni amministratori di esser soliti posteggiare in divieto di sosta in occasione dei consigli comunali. "Ha chiesto all’agente di polizia municipale che presiedeva i lavori di uscire e multare i veicoli parcheggiati di fronte al municipio – spiega la sindaca – sostenendo che sarebbero stati in divieto di sosta. Al consigliere ho fatto notare che le sue gravi esternazioni e divulgazioni social erano prive di fondamento: primo, perché negli spazi adiacenti il palazzo municipale è previsto solo un divieto di accesso ai veicoli non autorizzati, ma nessun divieto di sosta; secondo, perché le auto prese di mira da Coluccini sono tutte autorizzate con tanto di tagliando esposto e ben visibile sul cruscotto. Ormai Coluccini, pur di tentare di screditare l’amministrazione, è disposto a qualsiasi cosa anche a uscite come questa che non fanno altro che qualificare il suo operato, nel caso ce ne fosse bisogno".