Massarosa La Lega sferza la giunta: "Il servizio scuolabus non funziona"

"L’amministrazione prende in giro la comunità di Massarosa". L’attacco arriva dai consiglieri della Lega Nicola Morelli e Pietro Cima. "Riteniamo il servizio di trasporto scolastico assolutamente necessario, data anche l’ampiezza e la particolare conformazione del nostro territorio – spiegano –M è certamente confortante per l’intera comunità vedere “scarrozzare” sulle strade il tanto amato pulmino giallo, segno della presenza attiva delle istituzioni a servizio dei cittadini; ma tutto questo, deve essere necessariamente ben organizzato, coordinato e strutturato a misura della comunità. Gli orari sono improponibili, soprattutto per le frazioni collinari. Si richiede ai bambini una sveglia alle 6 del mattino per entrare a scuola alle 8, dopo oltre 1 ora di corsa con un pulmino, provo tra l’altro dei normali sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’amministrazione Barsotti ad oggi non garantisce disponibilità degli scuolabus. Questo è l’impegno, l’efficienza, i risultati dell’attuale amministrazione di sinistra?".