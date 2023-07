Massarosa Il Premio Letterario si trasferisce a Villa Bertelli

Il Premio Letterario Massarosa prosegue il suo tour di promozione con un evento a Forte dei Marmi nella prestigiosa location di Villa Bertelli. Dopo il successo al Salone del Libro di Torino, nuova tappa per il Plm che oggi alle 18 presenta l’edizione in corso e due scrittori che al premio sono particolarmente legati: Giuliano Pasini e Paolo Casadio. Entrambi gli autori hanno trionfato con la loro opera prima in edizioni passate del Premio a cui sono rimasti legati come membri della giuria tecnica. L’incontro sarà moderato dal giornalista Andrea Montaresi con il quale dialogheranno oltre agli autori anche Stefano Santini, decano della giuria tecnica del Premio, e l’attrice Patrizia Lazzarini che regalerà al pubblico alcuni estratti accompagnata al flauto traverso dal maestro Gianpiero Pierini. "Siamo convinti che il Plm sia un vero e proprio format culturale – commenta il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato – che sa unire diverse forme espressive a partire dai libri e dalla loro capacità di trasmettere emozioni".