Massarosa Il dibattito politico: "Nessun valzer delle casacche"

"Nessun valzer delle casacche". L’opposizione respinge al mittente le critiche delle forze di maggioranza, piovute all’indomani del passaggio dei consiglieri Pietro Bertolaccini e Marzia Lucchesi a Forza Italia. "In consiglio è presente e resterà la lista civica ‘Per Massarosa’, all’interno della quale Bertolaccini e Lucchesi sono stati eletti, ferma restando la loro recente adesione a livello personale a Forza Italia. Le sinistre non si sono accorte che in consiglio niente è cambiato rispetto a quanto hanno stabilito gli elettori con il loro voto. E non solo tra le fila di ‘Per Massarosa’, ma neanche tra quelle della Lega nella cui lista Cima è stato eletto, o nella civica Coluccini di cui quest’ultimo resta capogruppo. Prima di criticare l’opposizione la sinistra massarosese dovrebbe pensare che in meno di due anni di amministrazione ha fatto fuori in malo modo due assessori i quali, in tempo di elezioni, erano serviti a portare voti e poi sono stati messi fuori dalla porta".