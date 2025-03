Massarosa Il congresso di FdI. Coluccini eletto coordinatore

È Alberto Coluccini il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia. La sua elezione è avvenuta nell’ambito del congresso del partito, al quale è intervenuto anche il capogruppo in consiglio regionale Vittorio Fantozzi. "E’ motivo di orgoglio per me questa elezione nel circolo di Massarosa, terzo per numero di iscritti nella provincia di Lucca", ha dichiarato Coluccini, che sarà affiancato nel coordinamento comunale da Fabio Bertolani, Nicola Cestari, Marco D’Alessandro, Claudio Del Dianda, Michela Dell’Innocenti, Maurizio Lucchesi, Simone Nocera, Franco Perna, Serena Simi e Cristiano Spinelli. "La squadra che è emersa dal congresso avrà il compito di portare innovazione nel nostro Comune – spiega ancora Coluccini –; dalle idee che porterà avanti alla costruzione di una nuova classe dirigente che possa far superare a Massarosa gli anni di cattiva amministrazione di sinistra, garantendo un futuro positivo alla città e ai suoi cittadini".