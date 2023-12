Massarosa Gestione dei rifiuti 2.0. Si è insediato il "Gruppo di ricerca"

Ricercare soluzioni tecniche innovative mirate a ridurre i rifiuti urbani indifferenziati, procurando dal loro trattamento il massimo recupero di materie da riciclare. È questo lo scopo con cui è stato creato il Gruppo Tecnico di Ricerca e Sviluppo, nato dalla collaborazione tra l’associazione Zero Waste Italia, il gestore unico Retiambiente ed Ersu.

Il primo incontro del gruppo è avvenuto due sere fa in municipio a Massarosa. In esecuzione degli indirizzi da rispettare, la ricerca tenterà di individuare: soluzioni tecniche innovative capaci di ridurre i residui indifferenziati;  massimizzazione del recupero di materie riciclabili e reimpiegabili dai rifiuti, anche attraverso la modifica dei processi di trattamento meccanico e meccanico-biologico attualmente in uso al Tmb di Pioppogatto; tecniche, processi e protocolli innovativi e finalizzati all’obiettivo della massima riduzione dei rifiuti da trattare. Il gruppo tecnico condurrà la propria attività in totale autonomia per un periodo di sei mesi dalla data del suo insediamento.

I componenti sono Paolo Ghezzi, coordinatore dei progetti industriali di Retiambiente; Walter Bresciani Gatti, direttore generale di Ersu; Raffaele Alessandri, direttore generale di Aamps; Nadia Ramazzini, esperta di economia circolare della presidenza del consiglio; Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italia; Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe; Emanuele Anzilotti, geologo. Ai componenti del gruppo tecnico non spetteranno compensi per l’attività svolta. Hanno partecipato alla realizzazione dell’incontro avvenuto in Comune la sindaca Simona Barsotti, il presidente del Consorzio Ambientale Versiliese Alberto Stefano Giovannetti, il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini, il coordinatore del comitato analogo di controllo di Retiambiente Marco Pinelli e il coordinatore di comitato ristretto di Ersu Giulio Francesconi.