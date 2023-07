Massarosa Gaia torna all’opera Lavori sulla rete idrica a Quiesa

Prosegue l’impegno di Gaia per il rinnovo delle tubazioni e la realizzazione delle nuove fognature. Un altro importante intervento è in corso in via di Mezzo, a Quiesa, per la realizzazione della tubazione fognaria e la sostituzione di 290 metri di tubazioni e relativi allacci, per un totale di 73 utenze e un investimento da oltre 170mila euro. I cantieri si concluderanno dopo l’estate. "Il lavoro colmerà criticità strutturali che si ripercuotono sul servizio – spiega il vicesindaco Damasco Rosi – e inciderà positivamente anche sull’ambiente, risolvendo alcuni problemi esistenti". E non finisce qui: "A settembre partiranno anche i lavori sulla rete idrica parzialmente finanziati dal Pnrr – annuncia il presidente di Gaia Vincenzo Colle –: in tutto 20 milioni di euro, di cui 7 provenienti da fondi Pnrr, per la ristrutturazione e il potenziamento del sistema idrico in modo da migliorare la distribuzione e superare i fenomeni di torbidità".