Massarosa fortunatissima Vinti altri 100 mila euro

E’ andato al bar, come fa tutti i giorni, e ha deciso di giocare il solito euro. Mercoledì ha pensato però di fare venti giocate: l’ultima è risultata quella vincente. Il fortunato ha vinto 100mila euro: con venti euro al 10eLotto. E’ la storia che arriva da Bozzano, al bar Baltricche sulla via Sarzanese, dove un pensionato sui 60 anni ha centrato la lauta somma. La cifra più alta vinta nella ricevitoria.

E’ Maria Chiara Giannoni, moglie del proprietario, a raccontare la storia. "E’ venuto nel primo pomeriggio e ha giocato il solito, un euro — afferma da dietro al bancone — però ha deciso di fare venti perché voleva andare a vedere la protesta che si teneva sotto il comune, senza stare a vedere i numeri che uscivano". Il biglietto vincente, appeso all’interno del bar segna le 14:56. Ma è nel tardo pomeriggio, "verso le 18,30", ricorda Giannoni, che il fortunato pensionato si accorge di aver vinto E chiama la titolare: "Mi ha detto: “Mi sono usciti tutti e nove numeri. Come posso fare per riscuoterli?“. Gli ho detto di andare a Banca IntesaSanPaolo come c’è scritto dietro ai Gratta e vinci. Lì per lì forse non aveva ancora realizzato". Invece i numeri erano reali e sono: 17, 28, 37, 38, 48, 57, 68, 77 e 78. Il fortunato giocatore ha comunque continuato a andare al bar. " "E’ una persona normale. Ha moglie, figli, nipoti. Penso che ne farà buon uso. Se ne ha bisogno? Di questi tempi chi non ne ha?".

Questa è la prima grande vincita al Baltricche, che per un gioco del destino, è dal 1902 la prima rivendita di Massarosa. La signora Giannoni mostra con orgoglio la targa conferitagli dal comune. "Di solito mettiamo anche le vincite da 50 euro, di questi tempi fanno comodo anche quelli, però questa è veramente grossa …". Un bar su una strada di passaggio, ma frequentato soprattutto da persone del posto. "Giusto qualche sconosciuto ogni tanto…", evidenzia Luca Del Bianco, proprietario dell’attività e discendente del "Baltricche" che ha dato il nome all’attività. Che negli anni è diventato "Bar macellarino", "ma ora è tornato al nome originario. Comunque siamo sempre noi e sempre nel solito posto", sottolinea Giannoni.

La vincita fa l’en plein con quella degli scorsi giorni, sempre a Massarosa. Dove altri 100mila euro sono stati centrati lo scorso 31 maggio alla tabaccheria Vignali. Anche in questo caso "un cliente abituale", ha detto Nicola Vignali, titolare della ricevitoria. Anche in questo caso, l’ultima è stata quella vincente. Come dice la parabola? "Gli ultimi saranno i primi".

Alice Gugliantini