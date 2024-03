Massarosa Fiera del Carmine. Nuova location in via Pellegrini

La Fiera del Carmine trasloca dal centro storico a via Pellegrini. La festa tradizionale che si svolge ogni seconda domenica dopo Pasqua, negli anni ha perso appeal: il regolamento che disciplina la manifestazione prevedeva 51 posteggi da assegnare tra gli operatori del commercio, poi ridotti nel 2018 a 46. Ma anche con la riduzione di cinque unità, il Comune ha fatto fatica a trovare operatori interessanti. E "visto che gli operatori commerciali su area pubblica partecipanti alle ultime edizioni della Fiera del Carmine sono diminuiti considerevolmente – si legge nella delibera di giunta che ufficializza la novità – e nell’ultima edizione 2023 sono stati otto su una disponibilità di 46", il Comune ha deciso di individuare una nuova sede più adatta alla manifestazione. Che quest’anno sarà appunto, in via sperimentale via Pellegrini, sulla quale sono già presenti tre posteggi da destinare agli operatori commerciali.