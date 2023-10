Massarosa Festival dello Sport, un battesimo ricco di emozioni

Buona la prima per il Festival "Sport&Inclusione". Tante famiglie e numerosi sportivi hanno battuto presenza al villaggio realizzato nel capoluogo, che ha ospitato oltre 40 associazioni sportive. Durante l’intera giornata si sono alternate esibizioni, dimostrazioni, prove e momenti si show e di approfondimento nelle due aree spettacolo all’anfiteatro del parco di Nassiriya e in piazza Provenzali. Sul palco anche i campioni Nicola Vizzoni, argento olimpico a Sidney, Francesco Chicchi, campione del mondo di ciclismo, Fabio Nari pluricampione europeo di paraciclismo e Bambi Becattini che a Berlino agli Special Olympics ha vinto quattro medaglie nella Ginnastica Ritmica. L’organizzazione è stata curata da Also eventi di Sonia Paoli in collaborazione con gli uffici comunali. "Una giornata piena di belle emozioni – commenta l’assessore alllo sport Stefano Natali –; un grazie a tutte le associazioni e a tutti quelli che hanno lavorato per la riuscita della manifestazione. Abbiamo riportato lo sport al centro dell’attenzione tutti insieme e a partire dall’inclusione".