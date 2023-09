Massarosa Farmas assume. Si cerca un farmacista

Il Comune di Massarosa cerca farmacisti da inserire in Farmas, l’azienda partecipata di Massarosa. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di una figura professionale. La selezione avviene per titoli e colloquio tecnico-attitudinale. Per chi fosse interessato, l’avviso e i documenti relativi sono consultabili sul sito di FarMas nella sezione “amministrazione trasparente”, alla voce “bandi di concorso” e sottovoce “concorsi e avvisi”, oltre che all’albo pretorio del Comune. Per poter accedere, è richiesta come titolo di studio la laurea magistrale in farmacia o la magistrale in chimica e tecniche farmaceutiche, oltre all’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello di ‘Domanda di partecipazione’ che si può trovare sul sito: il termine è fissato al 22 settembre alle 12.