Massarosa Emergenza siccità, gli agricoltori spronano ad agire

Maggiore attenzione al dispendio di acqua e all’efficientamento dei sistemi d’irrigazione. La Confederazione Italiana Agricoltori – torna sull’argomento siccità che continua a interessare la Versilia con valori importanti, se si pensa che il Lago di Massaciuccoli è a -17 centimetri dal livello del mare. "Più volte abbiamo sollecitato le istituzioni della necessità di creare invasi per la raccolta dell’acqua piovana da usare durante l’emergenza – spiega il responsabile Massimo Gay – ma purtroppo non basta più, le scarse piogge rendono necessario lavorare anche su altri fronti e quello dell’efficientamento dei sistemi d’irrigazione può essere importante per evitare di sprecare acqua". Da qui l’appello di Cia alle istituzioni, soprattutto a livello regionale, affinché si possano mettere in atto azioni e interventi puntuali di sostegno agli investimenti in materia di efficientamento ed innovazione per l’impiantistica di irrigazione delle aziende agricole e florovivaistiche.