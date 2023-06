Massarosa Eccellenze in mostra lungo la "Festa delle Fioriture"

È tempo di "Festa della Fioriture" alla Via delle Erbe e dei Fiori. La 3ª edizione del format organizzato dall’associazione Versilia Verdelago si sviluppa in due fine settimana: oggi e domani, e poi di nuovo il 24-25 giugno. Protagoniste saranno le aperture straordinarie delle aziende agricole, delle fattorie didattiche e le visite alle spettacolari fioriture diventate simbolo di Massarosa e che ogni anno attirano migliaia di visitatori da tutta Italia. Quattro giorni di festa con un ricco calendario di eventi diffusi su tutto il percorso. La novità di quest’anno è l’apertura straordinaria ad accesso libero del "Giardino delle Farfalle, Paradiso degli Impollinatori", un’oasi naturalistica di valore assoluto. L’epicentro della rassegna sarà in piazza Nassiriya, dove sarà attivato un infopoint attivo dalle 9 alle 19, dove poter ritirare la mappa e andare alla scoperta delle eccellenze di Massarosa lungo La Via delle Erbe e dei Fiori. L’itinerario è libero e gratuito, percorribile senza prenotazione e scegliendo in autonomia il tratto da percorrere tra quelli proposti.