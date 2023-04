Massarosa Duecento uova Il dono per i centri di ascolto

Un bel gesto di solidarietà e di vicinanza nel periodo pasquale: duecento uova di cioccolata sono state donate dalla Conad di Massarosa. Le uova di Pasqua tramite la consulta del volontariato presieduta da Rino del Greco, sono state consegnate ai due centri di ascolto del territorio “Cinque Spighe” e “Ti ascolto”, e attraverso questi ultimi alle famiglie che in questo momento attraversano una fase di criticità economica e sociale. "Come sempre Luca Ragghianti della Conad mostra la sua generosità verso le famiglie più bisognose del nostro territorio – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – ma anche verso tutte le iniziative che si svolgono sul territorio e per queso lo ringraziamo davvero a nome di tutta la comunità". "Attività economiche, associazioni di volontariato, istituzioni, solo con una sinergia vera possiamo aiutare chi ha bisogno – commenta la sindaca Simona Barsotti – ed anche rendere più dolce un momento di vita quotidiana è un gesto piccolo ma significativo per chi sta attraversando una periodo di difficoltà".