Massarosa Doppio ‘Street food’ per prodotti locali e internazionali

Il Comune ha indetto una manifestazione d’interesse per l’organizzazione di due eventi di street food il 26-27-28 maggio e il 4-5 luglio in Piazza Provenzali e Parco di Nassiriya. Il primo evento sarà dedicato ai prodotti locali e regionali; il secondo alla cucina internazionale, con spettacoli che coinvolgano le scuole di ballo locali. "Confermiamo un appuntamento atteso e di qualità come lo street food – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio –, capace di attrarre molte persone e dare il via al meglio al ricco calendario degli eventi della stagione estiva". Gli interessati dovranno presentare la domanda unitamente a un progetto per i due eventi che sarà valutato secondo i criteri previsti nell’avviso, esclusivamente tramite pec all’indirizzo [email protected], entro il 3 aprile. Info e chiarimenti all’ufficio attività produttive del Comune (0584979 364 e 233; [email protected]).