Massarosa Donne democratiche. Sacchetti confermata portavoce

Si è svolta a Stiava , nella sede del Pd di Massarosa, l’assemblea congressuale per il rinnovo degli organismi quadriennali della Conferenza donne democratiche della Versilia, aperto anche a donne non iscritte. All’assemblea ha portato il suo saluto il segretario del Pd, Riccardo Brocchini. In Versilia è stata rinnovata come portavoce territoriale, Chiara Sacchetti, docente di lettere e giornalista, iscritta al Pd di Viareggio, già componente della segreteria del Pd Versilia. Sono state rinnovate anche le cariche di delegate regionali della Conferenza ed elette per acclamazione, insieme alla portavoce, Francesca Bianchini e Paula Ilie. Francesca Bianchini, laureata in legge, è consigliera comunale di Massarosa, aderente alla Conferenza fin dai suoi rinnovati esordi nel 2020. Paula Ilie è di origine rumena, in Italia ormai da 27 anni. Ha studiato in Italia Scienze infermieristiche e svolge tale professione; da poco si è avvicinata alla politica e alla Conferenza, ma su impulso anche della donne di Pietrasanta, ha accettato con piacere questo ruolo.