Massarosa Donazione speciale Trenta libri destinati ai disabili

Una nuova collezione di libri in simboli sarà inaugurata domani alle 15,30 al centro civico di Massarosa. L’associazione culturale ‘Spazio Libero’ ha donato all’amministrazione circa 30 libri scritti in Comunicazione aumentativa alternativa, destinati a persone con bisogni comunicativi complessi di diverse fasce d’età. "Grazie alla collaborazione con educatrici e insegnanti del gruppo ‘Leggere emozioni’ e con l’associazione ‘Incontrovoci’ – spiega la presidente della commissione pari opportunità Alice Checchi – ci siamo attivati per organizzare un’iniziativa di letture e laboratori che coinvolga le associazioni e tutti i ragazzi delle nostre scuole". Soddisfatta la consigliera con delega alla disabilità Michela Sargentini: "Il percorso verso l’inclusione è lungo – commenta – ma occasioni come questa sono un ottimo punto di partenza per lavorare in sinergia con le scuole, le famiglie e le associazioni e costruire progetti condivisi nella direzione dell’accoglienza e della valorizzazione delle differenze".