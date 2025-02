Massarosa Di scena a maggio. Torna la Fiera del Carmine

Torna anche quest’anno la Fiera del Carmine a Massarosa, la tradizionale manifestazione che anima il capoluogo ogni seconda domenica dopo Pasqua. Per il 2025, la kermesse è in programma il primo fine settimana di maggio, sabato 3 e domenica 4. Confermata la location: la Fiera del Carmine si svolgerà il via Pellegrini, così da creare un filo unico con la Mostra Agrozootecnica ‘Ambiente e Turismo’ che cade nei medesimi giorni e si svolge in piazza Provenziali e nell’area della piscina comunale. Quest’anno, sono 36 i posteggi previsti per gli operatori commerciali: otto sono riservati al settore alimentare, 25 a quello non alimentare, due ai produttori agricoli professionali e uno ai soggetti portatori di handicap. Nel frattempo, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla Fiera: modulistica e domande sono disponibili sul sito del comune di Massarosa. Le domande vanno inviate all’indirizzo [email protected].