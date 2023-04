Massarosa Davanti all’asilo nido Sosta selvaggia, mamma protesta

Protesta una giovane mamma per l’uso ‘spensierato’ del parcheggio di fronte all’asilo nido del capoluogo. Gli stalli sono pensati per venire incontro alle necessità dei genitori e sono fruibili con il disco orario, ma spesso, soprattutto in concomitanza con il giorno di mercato, finisce che chi non trova parcheggio li occupi in pianta stabile. In questo modo, però, si creano non pochi disagi ai genitori che si recano all’asilo. Oltre alla violazione del codice della strada (gli stalli prevedono una sosta solo temporanea), dunque, l’uso indiscriminato del parcheggio di fronte all’asilo nido comporta gravi disagi per i genitori. "Arrivare la mattina e dover andare a cercare parcheggio molto lontano, con tutte le cose che comporta – racconta – nel mio caso uno sforzo fisico non necessario, e poi volare in macchina a corsa per non tardare al lavoro, è terribile e soprattutto molto stressante. La mattina capita che i bambini dormano e vanno portati in braccio, solo per permettere a qualcuno di andare a comprare l’insalata in tutta comodità".