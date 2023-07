Massarosa Cinema all’aperto La rassegna diventa itinerante

Torna dopo il successo dello scorso anno l’appuntamento con il cinema all’aperto. La rassegna "Cinema Sotto le Stelle" vedrà la proiezione di otto film a cura del cinema Arsenale, con il coordinamento di Al.So Eventi e il contributo della Fondazione Crl. L’amministrazione ha voluto che questa edizione fosse itinerante, con appuntamenti, oltre che nelle sedi storiche del Parco di Villa Gori a Stiava e del Parco Caduti di Nassiriya a Massarosa, anche in Piazza Talini a Quiesa e in Piazza Martiri della Sassaia a Piano di Mommio. Il programma: mercoledì 19 luglio "La prima cosa bella" (Paolo Virzì), giovedì 20 "Midnight in Paris" (Woody Allen), entrambi a Villa Gori; mercoledì 26 "Il signor quindicipalle" (Francesci Nuti), giovedì 27 "L’attimo fuggente" (Peter Weir), a Quiesa in piazza Talini; mercoledì 2 agosto "Corro da te" (Riccardo Milani), giovedì 3 "Hollywood Party" (Blake Edwards) a Piano di Mommio; mercoledì 9 "007: No time to die" (Cary Fukunaga), giovedì 10 "Oceania" (Ron Clements-John Musker). Proiezioni alle 21,30, ingresso libero. Presentazioni di Giulio Marlia.