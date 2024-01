Massarosa Cimitero di Quiesa. Sistemato l’impianto elettrico

Si sono conclusi i lavori di manutenzione dell’impianto elettrico del cimitero di Quiesa. Il Comune è intervenuto per ripristinare la parte dell’impianto elettrico non funzionante e mettere in sicurezza le rimanenti linee, ancora funzionanti, ma danneggiate e a rischio di malfunzionamento. "Un lavoro atteso dalla frazione – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –, con l’intervento abbiamo risistemato tutto l’impianto elettrico per permettere la normale fruizione del cimitero comunale". Con l’occasione, è stato congiuntamente affidato anche il ripristino di un punto luce nel parcheggio dietro la farmacia comunale a Piano di Conca, danneggiato in seguito ad un sinistro stradale. L’importo complessivo dei lavori è di 8.784 euro. "Diamo una risposta ai tanti che vogliono far visita ai loro cari – conclude la sindaca Simona Barsotti –, ripristinando il regolare funzionamento delle lampade votive".