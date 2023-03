Massarosa Cede la Sarzanese Traffico in tilt e proteste

Nuovo capitolo dell’epopea della Sarzanese. Due giorni fa si è verificato un cedimento del manto stradale che ha comportato la necessità di lavori immediati, con conseguenze tragiche per il traffico veicolare. Con la strada bloccata, nelle ore di punta le code di auto fanno spavento. E le proteste si riaccendono per i continui disagi cui è sottoposto chi deve usare l’unica arteria del territorio per spostarsi. E ancora bisogna capire quali saranno i tempi di ripristino. "L’intervento tempestivo, pur avendo ovviamente creato disagi alla circolazione – si legge in una nota – ha scongiurato rischi maggiori in caso di cedimento totale della strada, specialmente sotto il peso di mezzi pesanti, e pericoli per chi transitava. Purtroppo, le prime verifiche da parte dei tecnici hanno evidenziato una situazione piuttosto complessa, anche più del previsto data la presenza anche di molti sottoservizi. Si sta lavorando per ripulire completamente la voragine e poter avere un quadro complessivo con relative tempistiche di risoluzione".