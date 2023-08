Massarosa C’è il Pacchetto scuola Domande entro il 22 settembre

Anche per l’anno scolastico 202324 la Regione ha messo in campo il ‘Pacchetto Scuola’, un incentivo economico volto a garantire il diritto allo studio per gli studenti e le studentesse che appartengono a famiglie economicamente più in difficoltà. Le risorse sono destinate all’acquisto dei libri scolastici, del materiale didattico e di altri servizi scolastici. Il ‘Pacchetto Scuola’ è pensato esclusivamente per gli alunni iscritti a una secondaria di primo o secondo grado statale, paritaria provata o degli enti locali, oppure a un percorso di istruzione e formazione professionale in una scuola superiore o un’agenzia formativa accreditata. L’Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non deve superare i 15.748,78 euro. Per ottenere il beneficio inoltre bisogna risiedere a Massarosa e non avere compiuto 21 anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, che si raccolgono dal 28 agosto al 22 settembre esclusivamente in modalità online.