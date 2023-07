Massarosa Carte solidali, pubblicata la graduatoria

È stata pubblicata la graduatoria per la consegna delle 434 carte solidali assegnate a Massarosa e che permettono l’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di un contributo economico in un’unica soluzione di 382,50 euro erogato alle famiglie attraverso una carta elettronica di pagamento: i beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps sulla base di requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal Ministero sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio. La priorità è stata data ai nuclei familiari con indicatore Isee più basso. La graduatoria è consultabile sul sito del Comune nella sezione news e nella pagina “politiche sociali e abitative”. La Carta solidale sarà consegnata agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva, potendo essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali per i soli beni alimentari di prima necessità. La carta è già operativa e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2023 per non perdere la somma sopra indicata.