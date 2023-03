Massarosa Canale Burlamacca Incontro con la Port Authority

Prosegue il dialogo tra l’amministrazione di Massarosa e l’Autorità Portuale Regionale per le competenze sui canali e i corsi d’acqua. L’assessore all’ambiente Mario Navari si è confrontato con il segretario generale Alessandro Rosselli sull’attività svolta negli ultimi mesi proprio sul Burlamacca. Oltre all’installazione di una cartellonistica idonea a informare i cittadini, l’Autorità è intervenuta, su segnalazione del Consorzio di Bonifica, sulle porte vinciane. Nei mesi scorsi infatti a causa di un anomalo dislivello tra le acque marine e le acque interne si era verificato l’ingresso di acqua salmastra nel canale e quindi nel lago. Con un intervento di somma urgenza è stato interrotto il flusso d’acqua proveniente dal mare con l’istallazione di una paratia in acciaio posta a monte delle conche di navigazione, tornando a far funzionare la conca nord. Adesso l’Autorità Portuale sta lavorando per reperire le risorse necessarie ad intervenire anche sulla banchina meridionale lato monte per la completa riapertura del casello idraulico.