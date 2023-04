Massarosa Cade in montagna Soccorso con l’elicottero

E’ scivolato lungo un sentiero di montagna mentre stava effettuando la tradizionale scampagnata di Pasquetta sul monte Memorante al confine tra la Provincia di Lucca e quella di Pistoia. L’escursionista ferito è stato soccorso con l’elicottero Pegaso e portato in codice giallo all’ospedale Versilia. La caduta di ieri mattina a mezzogiorno ha coinvolto quattro escursionisti versiliesi che stavano percorrendo la cresta di Vallemagna che conduce al Monte Memoriante. Il tratto presenta tratti ripidi di paleo (tipici ciuffi di erba apuana) e roccia. Uno degli escursionisti residente a Massarosa, è scivolato procurandosi traumi vari ed escoriazioni, che non gli permettevano di rientrare in autonomia. E’ stata attivata la squadra del Soccorso Alpino di Lucca e l’elisoccorso Pegaso 3 atterrato al campo sportivo di Barga. Dal Pegaso si sono calati il tecnico del soccorso alpino e il medico. Dopo che è stato stabilizzato, il paziente è stato portato al Versilia in elicottero.