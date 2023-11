Massarosa Brocchini a Bruxelles. È delegato al progetto europeo

Avvicinare l’Europa ai territori è l’obiettivo del progetto “Costruire l’Europa con i consiglieri locali” a cui partecipa il presidente del consiglio comunale Riccardo Brocchini, in questi giorni a Bruxelles alla sede della Commissione Europea per una serie di incontri con funzionari dei vari settori. "Un’esperienza importante che rappresenta solo l’inizio di un percorso che permette a Massarosa di collegarsi con opportunità ed istanze europee – commenta Brocchini –; rimarremo in contatto con gli altri delegati con i quali abbiamo in programma una serie di incontri online per discutere e analizzare il materiale dei diversi dossier tematici. Ma vorrei lavorare anche con le nostre scuole con le quali ho già intrapreso un bel percorso di educazione civica e che vorrei avvicinare alle istituzioni europee". Brocchini è stato anche in visita alla sede del Parlamento a Bruxelles la cui composizione cambierà il prossimo 9 giugno con le elezioni europee.