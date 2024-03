Massarosa Beccati con le carpe. Sanzionati pescatori di frodo

Pescatori di frodo in azione sul lago di Massaciuccoli. Ma stavolta, la pescata non è andata a buon fine. Nel fine settimana, nel corso dei controlli svolti sulle sponde del Lago – dove spesso vengono rinvenuti i resti di bivacchi o accampamenti – alcuni pescatori sono stati trovati con delle carpe nelle reti, in violazione della norma che non permette di pescare la fauna ittica che vive nelle acque del Massaciuccoli. Si tratta di personaggi dell’Est Europa la cui attività è conosciuta da tempo alle associazioni e ai singoli fruitori che bazzicano attorno al Lago, che periodicamente trovano i segni di passaggio dei pescatori sotto forma di sporcizia e rifiuti abbandonati. Talvolta, i protagonisti sono stati pure visti caricare dei furgoni frigorifero, partiti carichi di pesce per chissà dove. Ma non stavolta: le carpe pescate sono state liberate nelle acque del Lago, mentre i trasgressori sono stati sanzionati dai carabinieri forestali.