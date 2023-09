Massarosa Bando per l’agricoltura Risorse destinate ai pannelli solari

Aprono oggi i termini per presentare domanda per i contributi a fondo perduto destinati alle imprese agricole per installare sui tetti di stalle e fabbricati rurali i pannelli fotovoltaici. Il bando agri-solare fortemente voluto da Coldiretti, mette sul piatto un miliardo di euro di risorse del Pnrr. L’associazione ha messo a disposizione delle imprese agricole i propri uffici per fornire tutto il supporto necessario. Le domande si potranno presentare fino al 12 ottobre. Con le risorse del bando, le imprese agricole e zootecniche possono contenere i costi energetici e mettersi al riparo dal caro-bollette, oltre a cogliere l’occasione per rimuovere e smaltire eventuali strutture in amianto, realizzare l’isolamento termico e rifare le coperture dei sistemi di areazione. "Si tratta di un’opportunità importante per le imprese agricole – spiega la presidente di Coldiretti Toscana Letizia Cesani – che possono compiere un nuovo, decisivo balzo verso un’agricoltura ancora più moderna e sostenibile, al passo con le sfide energetiche che il Paese ha di fronte".