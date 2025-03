Massarosa Avip, lavori alla fermata davanti all’ufficio postale

Continua il lavoro di Avip, la società che gestisce in convenzione con il Comune alcune fermate del trasporto pubblico. Dopo l’intervento alla pensilina di piazza Cestari, dove è stata sostituita la panchina, ora Avip è intervenuta davanti alle Poste per la sostituzione dell’intera struttura, dal momento che la fermata era deteriorata da tempo da atti vandalici. "Siamo soddisfatti della convenzione che abbiamo ampliato con questa società – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari –; ci permette di intervenire sul decoro pubblico a costo zero e di dare spazi adeguati a chi si serve del trasporto pubblico. Solo ampliando e migliorando la qualità dei servizi possiamo pensare di incentivare l’uso del trasporto pubblico". La panchina di fronte alle poste è la quinta tra quelle in convenzione con Avip. "Il nostro Comune è sempre stato all’avanguardia nella promozione della mobilità lenta e delle buone pratiche – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – e vogliamo continuare su questa linea".