Massarosa Assemblea pubblica Si parla dei lavori all’acquedotto

I Comitati di rappresentanza locale di Bargecchia, Corsanico e Mommio Castello indicono un incontro con la partecipazione dei tecnici comunali e di Gaia per discutere dello stato di avanzamento dei lavori sulla rete idrica. L’appuntamento è per venerdì alle 21 nel salone della Croce Verde Collinare, all’ex asilo di Bargecchia. All’ordine del giorno, ci sono gli aggiornamenti in merito alla prosecuzione dei lavori di estensione delle fognature e di sostituzione dell’acquedotto, oltre a importanti modifiche temporanee della viabilità. Non a caso, all’evento prenderà parte anche il comando di polizia municipale massarosese. "I lavori di estensione della rete fognaria e di sostituzione dell’acquedotto stanno procedendo come da programma", assicura l’assessore Fabio Zinzio. Ma dal momento che le operazioni richiedono modifiche temporanee della viabilità, l’amministrazione ha deciso di optare per un confronto pubblico che possa ridurre al minimo i disagi per gli abitanti delle frazioni collinari.