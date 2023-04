Massarosa Angeli all’attacco "Gestione Coluccini da archiviare"

L’ex consigliere comunale Giuseppe Angeli torna a predicare l’unità del centrodestra. A suo avviso, però, serve un passaggio: archiviare l’esperienza Coluccini. "Ho assunto una grande responsabilità, andando da un notaio a dimettermi – spiega Angeli – l’ho fatto per senso del dovere, soprattutto verso la mia comunità. Molta acqua è passata sotto i ponti dopo le dimissioni che hanno causato la caduta dell’amministrazione 19-21. Il fatto fondamentale è che i partiti del centrodestra (Lega, Forza Italia, Lista Civica di Bigongiari) non hanno ritenuto di dover ricandidare l’ex sindaco, ma sopratutto, il responso del popolo massarosese che ha confermato senza ombra di dubbio quella mia decisione tanto dolorosa quanto doverosa. Quando si amministra non si ’comanda’, si governa e lo si fa per tutti, non si amministra con astio. La diversità dagli altri va dimostrata con i fatti. Prima si archivierà l’esperienza amministrativa 19-21 – conclude – prima si penserà al futuro del nostro amato Comune, nell’ambito di un centrodestra unito".