Massarosa Allarme ladri a Stiava. Sono riusciti a entrare in una casa

Torna a salire la preoccupazione per la presenza dei ladri nel borgo di Stiava. I malviventi hanno colpito un’abitazione privata nella giornata di martedì. Approfittando del buio, hanno preso di mira una casa che dista poche centinaia di metri dalle scuole elementari e sono riusciti a intrufolarsi dentro nel tardo pomeriggio. Solo al rientro a casa i proprietari si sono accorti che qualcosa non andava. E in serata si è sparsa la voce di un paio di individui che nel corso della giornata hanno bighellonato attorno ad alcune abitazioni, per nascondersi e ’mimetizzarsi’ una volta individuati dai residenti. Un problema, quello dei ladri, che talvolta torna a presentarsi in varie zone del territorio massarosese, specialmente nelle aree più isolate e meno densamente abitate. E che come il moto ondoso, si presenta a folate, per poi scomparire con la ’risacca’.