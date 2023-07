Massarosa Al passo coi tempi Edicola Ricci è sempre più smart

Essere sempre più smart per stare al passo con i tempi che corrono. È la sfida dell’Edicola di Deborah Ricci, in via di Mezzo a Piano di Conca, che rinnova i negozio e offre nuovi spazi e servizi. Nello specifico, l’edicola andrà incontro alle esigenze di chi lavora da casa occupandosi delle mail, dei fax e dei servizi amministrativi. Inoltre, grazie alla nuova piattaforma Xerox Workflow Central, sarà possibile lavorare più velocemente grazie alla centralizzazione di diverse funzioni: ci sarà la possibilità di trasformare file fisici e digitali e ottenere una maggiore produttività sul lavoro du diversi dispositivi (computer, smartphone e stampanti). Si potranno convertire documenti in file audio, trasformare note scritte a mano in documenti di testo, tradurre testi in oltre 40 lingue diverse, unire fino a cinque file diversi e oscurare in automatico dati sensibili. Dulcis in fundo, negli spazi rinnovati si potranno trovare prodotti per casa, corpo e amici a quattro zampe.