Massarosa Al parco di Nassiriya un cippo dedicato ad Arturo Paoli

Nel corso di una bella mattinata dedicata alle scuole del territorio, al Parco di Nassiriya è stato dedicato un cippo a don Arturo Paoli come "Giusto tra le Nazioni". Paoli, lucchese di origine che ha dedicato la sua vita agli ultimi, nel 1999 a Brasilia ha ricevuto il titolo di "Giusto" dall’ambasciatore di Israele per aver salvato nel 1944 a Lucca la vita di Zvi Yacov Gerstel e di sua moglie. Il nome di Arturo è inciso nel Muro d’Onore dei Giusti a Yad Vashem. "Una figura che incarna i valori per i quali la memoria assume un’importante ruolo soprattutto nei confronti delle nuove generazioni – commenta la consigliera delegata Silvia Barsotti –; il percorso fatto con i ragazzi e la loro partecipazione è un bellissimo segnale". "Le istituzioni possono e devono essere veicolo e strumento per la salvaguardia di patrimoni culturali ed umani come quello di Arturo Paoli – aggiunge il presidente del consiglio Comunale – Riccardo Brocchini –, il consiglio dei ragazzi è un luogo di futuro, un futuro in cui portare uomini e idee che hanno segnato in positivo la storia dell’umanità".