Massarosa Abitanti con i medici "Dall’opposizione solo bugie"

"Tutto pur di apparire". L’attacco ai medici di base da parte degli esponenti locali di Fratelli d’Italia – i consiglieri comunali Michela Dell’Innocenti e Alberto Coluccini e il consigliere regionale Vittorio Fantozzi hanno denunciato disservizi ai danni della cittadinanza –, peraltro stigmatizzato pure dall’onorevole Riccardo Zucconi, non è piaciuto a una fetta della popolazione. "Quando ho letto l’attacco, non credevo ai miei occhi – scrive Giulia Mariani –; hanno firmato un testo senza documentarsi, tirando fuori menzogne pur di apparire. I nostro medici che fanno un lavoro speciale e con coscienza hanno specificato benissimo tutta la loro verità. Tanti di noi assistiti, e non solo io, sono rimasti basiti. Ora basta con queste affermazioni irrisorie e gratuite. Siamo stanchi di voi – scrive la cittadina –; se non avete nulla da fare, cercate argomenti più seri e non baggianate. Non vi crediamo più. Basta bugie. Siate, piuttosto, in altre faccende affaccendati. E se non avete altro da fare, evitate la cattiveria".