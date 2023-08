Ennesima ferita per il territorio di Massarosa, ciclicamente preso di mira da orde di incivili. Nei giorni scorsi è stata rinvenuta una discarica abusiva a cielo aperto – l’ultima di una lunga serie... – ammassata nei campi in località Pioppogatto. Come al solito, la parte del leone la fanno i materiali di risulta di lavori edili, con ogni probabilità non regolari.