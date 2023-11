Massaciuccoli Progetto pilota sul lago

Un progetto pilota sul lago di Massaciuccoli sull’adattamento al cambiamento climatico e la trasformazione verde potrebbe essere esteso in altre realtà della Toscana. Se ne è parlato in una tavola rotonda a Lucca sulle prospettive offerte dalle Nature Based Solutions (NBS) ovverosia misure di contrasto all’inquinamento proveniente da produzioni agricole, ed al contempo, garanzia di mitigazione dei fenomeni di erosione e di riduzione dei sedimenti a vantaggio del libero deflusso delle acque.

In particolare è stato preso in considerazione un progetto avviato, appunto, sul Massaciuccoli da Phusicos dove è stato effettuato anche un sopralluogo (nella foto) insieme a Stefania Saccardi assessore regionale all’Agricoltura e Gaia Checcucci segretario generale dell’Autorità di bacino. "Nella zona del Massaciuccoli sono state sperimentate soluzioni green innovative, con risultati molto confortanti sulla loro efficacia, che giustificano la replicabilità delle NBS su larga scala, non solo in altre realtà territoriali del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale ma anche dell’intero territorio nazionale – ha sottolineato Checcucci –. Phusicos dimostra, attraverso opere concretamente messe a terra, come sia possibile innescare un processo di profonda trasformazione del modo di gestire e governare il territorio e le sue risorse naturali in chiave preventiva. Si tratta, dunque, di strumenti operativi già testati che vengono messi a disposizione delle nuove politiche di adattamento ai cambiamenti climatici".