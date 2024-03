Massaciuccoli di nuovo praticabile. La via è stata riaperta a senso unico

Ieri, nel primo pomeriggio, via Pietra a Padule è stata riaperta al traffico a senso unico alternato dopo la frana della scorsa settimana. La terra è stata rimossa e il fronte franoso è protetto da manufatti di calcestruzzo (condotte fognarie). Sul posto è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali: "Finalmente ce l’abbiamo fatta a riaprire la strada dopo un iter purtroppo un po’ tribolato – commenta l’assessore –; dopo i vari eventi che si sono verificati tra lunedì e martedì scorso, l’ufficio si è subito attivato per la riapertura della strada nel modo più tempestivo possibile. Ci sono stati dei tempi tecnici, e ora la strada è di nuovo percorribile, anche se in senso unico alternato. I lavori dureranno 15/20 giorni, poi potremo riaprire a pieno regime in tutta sicurezza. La mia speranza è che di fronte a una serie di problemi come quelli registrati nei vari comuni della Versilia e non solo – sottolinea Natali – si possa dichiarare lo stato di calamità per venire incontro alle molteplici spese che i Comuni si sono dovuti sobbarcare e di cui non possono farsi carico da soli. In passato è già successo che ci fossero problemi da risolvere, ma mai con questa intensità: abbiamo avuto il fuoco nell’estate del 2022, poi l’alluvione, poi le piogge di questo autunno. Scontiamo una fragilità estrema del nostro territorio, e bisogna che la Regione si faccia carico almeno in parte del problema".