Martiri di Mulina dimenticati: "Neppure un euro in bilancio". La protesta del Gruppo Labaro

"Neppure un euro stanziato in bilancio per valorizzare i martiri di Mulina a 80 anni dall’eccidio". Ad alzare la voce è Giusepppe Vezzoni del Gruppo Labaro Martiri di Mulina: il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2024-2026 dell’Istituzione Parco nazionale della Pace "e non prevedere nulla di specifico per la valorizzazione della memoria dei Martiri di Mulina è una costante che non desta più nessuno stupore ma è offensiva per la memoria che si afferma di salvaguardare e valorizzare". "Dal 2014 – dice Vezzoni – è iniziato il deterioramento della memoria degli accadimenti bellici avvenuti a Mulina nel luglio e agosto 1944. Fatti recuperati nel 1991 e riconsegnati alla storia e alla memoria dopo 47 anni di silenzio. Fa rabbia che neppure un euro, a fronte delle diverse centinaia di migliaia di euro che ogni anno sono destinati al funzionamento del Parco nazionale della Pace, alla valorizzazione dell’eccidio di Sant’Anna e a propalare i valori della Resistenza, sia stato destinato a favore del luogo in cui operò la Medaglia d’Oro Don Fiore Menguzzo, figura che aderì alla lotta partigiana il 10 luglio 1944 dopo circa poco più di un mese che era ritornato a svolgere il suo ministero nella parrocchia di San Rocco di Mulina di Stazzema. L’ostinazione a non destinare risorse a favore della memoria che si custodisce nella frazione di Mulina deve cessare".

Vezzoni osserva poi come "desta sorpresa che la Giornata del Ricordo (10 febbraio) non sia segnalata come evento nel Piano delle attività 2024-2026, così come invece avviene per il Giorno della Memoria (27 gennaio)". "Infine – chiude – è sparita la proposta che nel settembre 2020 presentò il Comitato scientifico presieduto dal professor Paolo Pezzino per indire un bando finalizzato alla scelta di uno storico che unitamente al Comitato scientifico si dedicasse a redigere un riscontro ufficiale sul numero e sulla identità delle vittime della strage di Sant’Anna".

Francesca Navari