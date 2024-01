Martina Fabbiani è Miss Palio 2024. Nono sigillo per la contrada Il Ponte. Musica ed entusiasmo alla Bussola

Quella di venerdì è stata la classica data da segnare sul calendario. Di quelle che fanno la storia del Palio dei micci di Querceta e che saranno ricordate a lungo. Merito del record stabilito dalla contrada Il Ponte, la prima a conquistare sia il primo che il secondo posto sul podio di Miss Palio al termine di un’infuocata sfida alla Bussola di Focette. Lo staripante trionfo dei rossoblù ha il volto di Martina Fabbiani, 18enne originaria della Vaiana e iscritta a liceo “Michelangelo“ di Forte dei Marmi. È lei infatti la nuova Miss Palio, con 226 punti, seguita sul podio da India Iarabitza, anche lei del Ponte (213 punti) e Dunia Bresciani del Pozzo (211), quest’ultima attuale Miss Carnevale a Pietrasanta. Non solo: la vittoria della bella Martina ha regalato il nono sigillo al Ponte, portandola al vertice dell’albo d’oro della manifestazione dal 2000 ad oggi. "Vuol dire che siamo davvero una bella contrada – esulta con ironia il presidente Francesco Sarti – ma al di là di tutto siamo contenti per il diverso valore di questa vittoria. Quella della miss è la prima manifestazione del 2024 e non l’ultima come avveniva in passato: siamo partiti bene".

La classifica è completata da Lisa Stefanini (Leon d’Oro), Elena Cassali (Ranocchio), Alessia Cocci (Pozzo), India Aida Gabrielli (Cervia), Denise Perla Lenzi (Lucertola), Isabella Bacci (Leon d’Oro), Giada Federigi (Cervia), Alessandra Togni (Lucertola), Anna Stefani (Quercia), Sofia Biagi (Ranocchio), Ginevra Agostini (Madonnina), Aurora Costanzi (Quercia) e Rachele Bacci (Madonnina).

Daniele Masseglia