Martina e Consuelo incantano il pubblico. E si affermano ai campionati nazionali

Argento per le atlete Martina Doveri e Consuelo Bonuccelli che hanno partecipato alla Pole and Aerial world cup a Bologna, nella categoria cerchio double. Le atlete, allenate dalle coach Melissa Fontanini e Lisa Gragnani alla Pole Studio Viareggio, hanno iniziato a far parte della squadra agonistica di danza aerea da due anni, ottenendo ottimi risultati nelle competizioni individualmente e soltanto da un anno hanno deciso di intraprendere questo nuovo percorso insieme. Concludono così una stagione di gare dove anche a livello nazionale si sono sempre fatte spazio tra i primi posti delle classifiche. Questi risultati hanno permesso alle ragazze il passaggio alla categoria successiva, per questo stanno già pensando ad un nuovo progetto col quale partecipare alla competizione regionale “Fly&Fun” ad Empoli, valevole per il campionato nazionale che su terrà a giugno a Roma.