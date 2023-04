Martin Scorsese lo volle consulente

In pochi sanno di quando il regista Martin Scorsese telefonò a Giuliano Matteucci. Un contatto diretto e inaspettato: il produttore cinematografico infatti era venuto a conoscenza che il più alto intenditore dell’arte dei Macchiaioli era proprio Matteucci ed aveva bisogno di ricostruire la perfetta ambientazione per girare il film L’età dell’innocenza (The Age of Innocence) tratto dall’omonimo romanzo del 1920 di Edith Wharton, vincitore del Premio Pulitzer nel 1921. E così da quella telefonata sorprendente, nacque una collaborazione artisticamente stimolante perchè fu proprio Matteucci ad indicare dove potevano essere reperiti i quadri utili a fare da sfondo alla storia del ricco avvocato gentiluomo Newland Archer ambientata a fine Ottocento.